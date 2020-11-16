تعرف على محاور عمل وحدة للتضامن الاجتماعى بجامعة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وحدة للتضامن الاجتماعى بمقر جامعة القاهرة وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” محاور عمل وحدة التضامن:
1 - الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
2 - تقديم خدمات حماية وتنمية اجتماعية.
3 - خدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
4 -خدمات تمكين اقتصادي وشمول مالي.
5 - والتوعية وبناء الشخصية من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية.
6 - توزيع كتيبات ونشرات توعوية - منصات إلكترونية.
7 -دعم معارف وخبرات طلاب الجامعة من خلال زیارات تفقدية لوزارة التضامن الاجتماعي والحوار مع العاملين.
8 - زيارات ميدانية لمشروعات تنموية تحت مظلة وزارة التضامن.
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