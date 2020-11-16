شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية يكشف سبب رفض ترامب عدم الاعتراف بخسارته حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شبلي تلحمي استاذ العلاقات الدولية بجامعة ميريلاند، تعليقاً على اعتراف ترامب بالخسارة ضمنياً فى تدوينة كتبها على موقع "تويتر" أنها خطوة مهمة وتمثل اعتراف بخسارته وفوز بايدن فى الانتخابات، ولكنه أضاف في ذات الوقت وفى تغريدات متصلة أن الانتخابات مزورة وأنه لم يتنازل عن شيء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن ترامب في النهاية بات أمر بات واقعاً، واضحاً لا يمكن تغييره وهي خسارته وفوز بايدن، حيث ترامب فشل في كل حملاته القانونية في كل الولايات بإجمالي 15 دعوى قانونية في مختلف الولايات حتى ولاية جورجيا التي تجري عد الأصوات حتى الآن لم يخرج مايثبت أن اختلافاً نتج في النتائج.

وأوضح أن 80% من استطلاعات الرأي الأمريكية تشير إلى أن ترامب خسر الانتخابات وأن مايقوم به لن يغير من النتائج شيئاً، كاشفاً أنه وإعتباراً من الأسبوع المقبل سيبدأ ترامب يستمع عبارات تهنئة من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس للرئيس بايدن الفائز .

ووصف الانتخابات الأخيرة بأنها الأكثر نجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أنه من المؤسف أن تصدر هذه التصريحات من ترامب حول تزوير الانتخابات خاصة أن نسبة المشتركين في التصويت هي الاعلى منذ 100 عاماً خاصة عبر التصوير المبكر عبر البريد.

وشدد على أن مماطلة ترامب حتى الآن تعود لسبب هى أنه يرغب في الحصول على العفو والأمان هو وعائلته كونه يواجه قضايا ودعاوي ضده بعد نهاية فترته وهذا شيء يخيفه ويخيف أولاده .