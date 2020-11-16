أستاذ علاقات دولية يكشف سبب رفض ترامب عدم الاعتراف بخسارته حتى الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية يكشف سبب رفض ترامب عدم الاعتراف بخسارته حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شبلي تلحمي استاذ العلاقات الدولية بجامعة ميريلاند، تعليقاً على اعتراف ترامب بالخسارة ضمنياً فى تدوينة كتبها على موقع "تويتر" أنها خطوة مهمة وتمثل اعتراف بخسارته وفوز بايدن فى الانتخابات، ولكنه أضاف في ذات الوقت وفى تغريدات متصلة أن الانتخابات مزورة وأنه لم يتنازل عن شيء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن ترامب في النهاية بات أمر بات واقعاً، واضحاً لا يمكن تغييره وهي خسارته وفوز بايدن، حيث ترامب فشل في كل حملاته القانونية في كل الولايات بإجمالي 15 دعوى قانونية في مختلف الولايات حتى ولاية جورجيا التي تجري عد الأصوات حتى الآن لم يخرج مايثبت أن اختلافاً نتج في النتائج.
وأوضح أن 80% من استطلاعات الرأي الأمريكية تشير إلى أن ترامب خسر الانتخابات وأن مايقوم به لن يغير من النتائج شيئاً، كاشفاً أنه وإعتباراً من الأسبوع المقبل سيبدأ ترامب يستمع عبارات تهنئة من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس للرئيس بايدن الفائز .
ووصف الانتخابات الأخيرة بأنها الأكثر نجاحاً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على أنه من المؤسف أن تصدر هذه التصريحات من ترامب حول تزوير الانتخابات خاصة أن نسبة المشتركين في التصويت هي الاعلى منذ 100 عاماً خاصة عبر التصوير المبكر عبر البريد.
وشدد على أن مماطلة ترامب حتى الآن تعود لسبب هى أنه يرغب في الحصول على العفو والأمان هو وعائلته كونه يواجه قضايا ودعاوي ضده بعد نهاية فترته وهذا شيء يخيفه ويخيف أولاده .
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