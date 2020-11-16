التربية والتعليم تعتمد حركة تنقلات بين قيادت الوزارة والمديريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم حركة تنقلات بين قيادات الوزارة والمديريات التعليمية، حيث تم تكليف سماح محمد التى كانت تشغل لمنصب مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتشغل وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والبقاء على محمد عطية مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، واستمرار خالد حجازى مدير التربية والتعليم بالجيزة .
وشملت الحركة، تكليف الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة، مدير التربية والتعليم بالفيوم، كما تكليف ياسر محمود مدير أمن المعلومات بالوزارة مديرا للتربية والتعليم لمحافظة البحيرة، وطه عجلان بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، وعمرو شحاتة من منصب مدير العلاقات العامة بالوزارة، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وندب السيد الفيومى لمنصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.
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