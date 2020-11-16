شكرا لقرائتكم خبر عن مصور فوتوسيشن ظهر فيه محمد صلاح: متوقعتش رد الفعل والموضوع صدفّة بحتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود موسى مصور الفوتوسيشن الذى ظهر خلاله اللاعب العالمي محمد صلاح، إن الصدفة البحتة هى التى صنعت الحدث، مشيرا أنه لم يكن يعلم بوجود محمد صلاخ فى هذا الفندق، مضيفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcالذى تقدمه الإعلامية ايمان الحصرى، أن العروسين فوجئا أثناء تصويرهم بوجود شخص في إحدى البلكونات وكان هذا الشخص هو اللاعب محمد صلاح، كما قام بتهنئة العروسين، مؤكدا على أنه لم يتوقع هذا التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشر الصورة.

من جانب آخر، كان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، ظهر في فيديو نشره زميله بالمنتخب الوطني أحمد حسن كوكا خلال تواجد صلاح في فندق الإقامة قبل توجه الأخير للجونة بناء على طلبه عبر سيارة مُعقمّة، وكشف مصدر مقرب عن أن محمد صلاح سيقيم فى الجونة لمدة 4 أو 5 أيام قبل عمل مسحة جديدة والكشف عن شفائه من كورونا أو عدمه، موضحًا أنه فى حالة جيدة ولم تظهر أى أعراض عليه، ويأتى سفر نجم منتخبنا الوطنى للجونة لاستكمال فترة العزل الطبى هناك، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحى والحصول على موافقتهم.

ونشر كوكا مقطع فيديو صغير للفرعون المصرى خلال تواجده فى مقر إقامته قبل السفر للجونة، وبدى اللاعب بحالة جيدة.