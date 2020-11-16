شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط الأقصر يختتمون رسميا احتفالات مولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت بمحافظة الأقصر، فعاليات الليلة الختامة للأقباط الأرثوذكس بالمولد السنوى لدير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، مساء اليوم الأحد، وذلك بالترانيم والتسابيح حيث إستمرت الإحتفالات لمدة 11 يوماً، بتقديم النذور وإشعال الشموع أمام أيقونة مارجرجس وسط أصوات التسابيح والترانيم والزغاريد بساحة الدير، وذلك بمناسبة ذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة "اللد" في فلسطين وسط إجراءات إحترازية لمكافحة العدوى بفيروس كورونا.

وترأس مراسم إحتفالات الليلة الختامية، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات، الأنبا هدرا مطران أسوان، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، نيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، بصلوات رفع بخور عشية والتسبحة والقداسات، بمشاركة مجمع رهبان الدير، وخورس الشمامسة، والشعب القبطي.

وكانت قد بدأت الاحتفالات والتى تستمر لمدة سبعة أيام من 10 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر 2020، بحمل أيقونة كبيرة للشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وأمامهم الشمامسة بالملابس البيضاء وتعلو أصواتهم بالتسابيح، وخلفهم الرهبان وبدأت الدورة والطواف بالإيقونة كأهم مظهر من مظاهر الاحتفال والتى يطلق عليها أسم الدورة أو الزفة، واصطف خلف الأيقونة عدد كبير من الزوار، والتى تعالت أصوات الترانيم والتسابيح والمدائح والزغاريد من النساء حين رؤيتهم ايقونة الشهيد مارجرجس الروماني، داخل الكنيسة الأثرية للدير، وذلك وسط إجراءات أحترازية مشددة من أرتداء الكمامة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي.

كما أعلن دير مارجرجس بالرزيقات، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام أو محلات داخل أو خارج الدير نهائياً، مع وجود إقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الاحتفال التى تنتهى فى يوم 16 نوفمبر 2020 المقبل، وحذر دير مارجرجس بالرزيقات، أنه على جميع الزائرين ممن يرغبون فى زيارة الدير والمزارات، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل المجيء للدير، ومنع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ولو طفيف فى درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أى أعراض تنفسية بأى شكل عن الزيارة، وذلك لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين خلال فترة الاحتفالات .



الأقباط بالأقصر يختتمون رسمياً إحتفالات مولد دير مارجرجس



الشباب والاطفال خلال حفل ختام المولد



تعقيم الدير عقب نهاية الاحتفالات بالمولد السنوى



جانب من ختام احتفالات الاقباط بالدير