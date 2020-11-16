شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" مسابقة للثقافة المسيحية للتلاميذ الأقباط بالاشتراك مع الكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية لتلاميذ المرحلة الابتدائية من المسيحيين، وذلك للعام الدراسي 2020 \2021، وتعد هذه هي النسخة الثانية من المسابقة التي أطلقت نسختها الأولى العام الدراسي الماضي.

ويتبنى قداسة البابا تواضروس الثاني بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وهي تهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.

ويقود مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم المسؤول عن المسابقة الدكتور محمود فؤاد بمتابعة من الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، بينما يتولى الدكتور عبد الله حنا الإشراف العام على المسابقة.