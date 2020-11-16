شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تتابع أسواق المواشي للتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مديريات الطبب البيطرى، بمتابعة أسواق المواشي في المحافظات والإشراف البيطري الكامل عليها وبما يحافظ على صحة وسلامة الحيوانات والتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات الاحتزارية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناءً علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم بالإشراف البيطري الكامل علي أسواق المواشي من خلال مديريات الطب البيطرى بالمحافظات بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الحيوانات المترددة علي الأسواق وكذلك تحصينها ومنع دخول أي حيوانات عليها أعراض ظاهرية لإصابات مرضية والتعامل البيطري معها وكذلك الإشراف على تنظيف الأسواق وتطهيرها عقب نهاية يوم انعقاده.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرر اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء بالاستعداد المسبق لأي موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا المستجد مع دخول فصلي الخريف والشتاء، ومراجعة كل الاجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك.

ووفقًا لمنشور رسمي تم تعميمه على كل القطاعات والهيئات والجهات التابعة للوزارة، تم التشديد على ضرورة التزام كل العاملين بالوزارة، والجهات التابعة لها وكذلك ضمان التزام المواطنين المترددين على هذه الجهات للحصول على الخدمات، بارتداء الكمامات، والالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير الزراعة على الالتزام بالنظافة العامة في كل الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات، وأجهزة كشف الحرارة على كل الابواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع التأكيد من استمرار تفعيل الخدمات الالكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين.

وفيما يتعلق بالحدائق العامة: شدد الوزير على ضرورة التزام العاملين بهذه الحدائق والمترددين عليها بارتداء الكمامات، داخل الحدائق والالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة، كذلك مراعاة عدم حدوث تكدس أو زحام، وتوفير كواشف الحرارة على الابواب لحماية المواطنين.

وشدد القصير على ضرورة توعية المواطنين والمزارعين بمختلف محافظات وقرى مصر، للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه بكل الوسائل.