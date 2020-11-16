شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين عن لقاح كورونا: كلها احتمالات وكل التطعيمات بمرحلة التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن لقاح كورونا كلها احتمالات وكل التطعيمات فى مرحلة التجارب السريرية، قائلا:"كلها كلام ولا يوجد رد من جهة عالمية تثبت صحة اللقاحات" .

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، هناك 13 نوعا من اللقاحات في المرحلة الثالثة والنهائية قبل اعتماداتها للعلاج من فيروس كورونا، حتى الآن لا نملك أي نوع من للقاحات لفيروس كورونا، ومصر سوف تأخذ 20 % من للقاحات حسب الاتفاق مع الشركات العالمية.

وأكد أن الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة هم أصحاب الأمراض المزمنة ولهم الأولوية في العلاج، مؤكدا أن أكثر من 90 % من الحالات المصابة بكورونا التي تم رصدها في مصر تم شفائها.

وأشار أن اللقاحات تحتاج لفترة طويلة واختبارات من أجل اعتمادها بشكل نهائي في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ويجب ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا.

وتابع، أن التطعيمات تقلل من انتشار الفيروسات ومن غير الموكد أنه سيتم القضاء أو اختفاء فيروس كورونا في مارس المقبل.

وأشار أنه كلما زاد عمر الإنسان ارتفعت نسبة إصابته بفيروس كورونا، مشيرا أن محافظة الإسكندرية والقاهرة من أكبر المحافظات في نسبة الإصابة بفيروس كورونا.