خريطة انقطاع الكهرباء غدًا بأحياء ومراكز محافظة الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المواطنين خلال أعمال الصيانة المطلوبة، حيث ستجرى أعمال صيانة غرفة المحولات بعدة مناطق غدا الإثنين، مما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع بتلك المناطق لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.وفيما يلى بيان بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بقطاعات شبكات كهرباء الجيزة: المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات الهرم 2 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات الهرم 2 جزء من منطقة ن هضبة الأهرام جزء من منطقة ل هضبة الأهرام شارع العشرين هضبة الأهرام المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات فيصل

المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات فيصل شارع محمد صلاح من شارع المنشيه كفر طهرمس شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني من شارع العشرين شارع حسن الصبان من شارع فيصل محطة مدكور شارع فيصل الرئيسي ناصية شارع العشرين شارع فتح الباب من شارع الشهيد أحمد حمدي ميدان الساعة شارع أحمد هريدي من شارع المساكن تقاطع العشرين تقاطع شارع العشرين مع شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني فيصل شارع زكي السيسي من شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني فيصل شارع جسر الحوشه من شارع الشهيد أحمد حمدي الثلاثيني فيصل المناطق المتاثرة بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور المناطق المتاثرة بالإدارة العامة لشبكات بولاق الدكرور منطقه أرض اللواء شارع الطوخي حسن من شارع مرسي محمود وشارع اولاد عسران من طريق المعتمديه شارع رواش الطويل من مرسى محمود شارع شريف الطويل من شارع مرسي محمود شارع الطوخي حسن من شارع مرسي محمود شارع على الجرنيسى مرسي محمود

شارع مرسي محمود من طريق المعتمدية

شارع شريف الطويل مرسي محمود شارع الالفطي من ترعة الزمر شارع أولاد عسران من طريق المعتمدية شارع على الجرنيسى من أولاد عسران شارع الرحمة من أولاد عسران واجهة ترعه الزمر نقطة شرطة أرض اللواء شارع محمد الجارحي من أولاد عسران شارع غريب كرسون من امتداد مرسي محمود شارع الشروق من امتداد مرسي محمود مركز شباب أرض اللواء شارع الأشراف من امتداد مرسي محمود المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الدقي المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الدقي عمارة برج الشرطة شارع السودان مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية من شارع السودان ناصية المحكمه حتى شارع عسران عبد النعيم من شارع عسران عبد النعيم حتى شارع السبع الجزء الأخير من جهة مدرسة الصنايع العماره 377 شارع السودان من 379 شارع السودان حتى نصيه شارع الخرطوم العماره 387 شارع السودان من 381 شارع السودان حتى ناصية موقف اتوبيس الطلبة عمارة 103 شارع العلمين ومستشفى الرضا بنفس العمارة وعمارة 101 شارع العلمين سور مدينة الطلبة جزء داخلي داخل مدينة الطلبة مكتب بريد سور مدينة الطلبة جراج هيئة النظافة سور مدينة الطلبة العمارة 100 شارع العلمين عمارة 109 وعمارة 113 شارع العلمين العمارة 115 شارع العلمين العمارة 117 شارع العلمين العمارة 3 ميدان الملكة زبيدة من العمارة رقم 3 ميدان الملكة زبيدة وحتى نصيه شارع السودان وموقف الأتوبيس المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بشتيل المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات بشتيل شارع خالد برعي وشارع سليمان راهونى شارع فجر الإسلام شارع خالد برعي حارة عبده الدمياطي شارع سعيد الربيعي شارع حنفي غنيم شارع فراج شارع طابا مدينه بشاير شارع يوسف محمود بشتيل المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات كهرباء 6 أكتوبر 1 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات كهرباء 6 أكتوبر 1 منطقة غرب سوميد ج مجاورة 10 ومجاورة 11 ومنطقة الخدمات بمدينة 6 أكتوبر التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر القديم المناطق المتاثرة بالإدارة العامة للشبكات 6 أكتوبر 2 المناطق المتاثرة بالإدارة العامة للشبكات 6 أكتوبر 2 منطقة حدائق الفردوس من قطعة 162 إلى 174 ومن قطعة 179 إلى قطعه 196 ومن قطعة 151 إلى 197 ومن قطعة 76 إلى 115 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الشيخ زايد المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الشيخ زايد الحي الأول مجاورة 1 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1 كفر حكيم كوبري غيضان ( مزارع ) كفر حكيم عزبة نخل فايد ،(مزارع ) الكيلو 28 مصر إسكندرية مزارع بالمنصورية الواحات البحرية شارع منديشه الرئيسى وشارع النادي المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 2 المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 2 منطقه القطا غرب الرياح الناصري الناصري التابعة لمركز منشأة القناطر المناطق المتأثرة بالادارة العامة لشبكات جنوب الجيزة المناطق المتأثرة بالادارة العامة لشبكات جنوب الجيزة للهندسات العياط والصف واطفيح مصانع جنوب فكري عبد العزيز ومحمد أبو عيشه وسيد عبده وعبد الناصر محمد شارع ناصر عبد الله وشارع محمد شعبان العياط منطقه النادي ومنطقة الغريب بالعياط عزبه أبو سينة طهما جزء من منطقه الغريب بالعياط منطقه كفر قنديل اطفيح منطقة الشيخ عرفة بالقبابات أطفيح منطقة الوحدة الصحية بالقبابات أطفيح منطقة أبو ضلع بالكداية أطفيح منطقة المزارع بالديسمي وجزء من المصانع بالوادي الصف منطقة عرب أبو ساعد ومنطقة المنيا الصف منطقة المنيا غرب الصف جزء من منطقه قرية الشرفا الصف جزء من منطقة قرية أسكر الصف المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات وسط ريف الجيزة المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات وسط ريف الجيزة منطقه سجن يوسف ومنطقه الجبل أبوصير الحوامدية منطقه الكوبري الوسطاني أبو صير الحوامدية منطقه الجبانة ابو صير الحوامدية منطقه اللمعي أبو صير الحوامدية

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