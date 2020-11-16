شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فيروسات: من الوارد حدوث تضارب فى نتائج تحاليل كورونا بعد إجراء المسحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن الشربينى، أستاذ الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل، إنه من الوارد أن يحدث تضارب في نتائج تحاليل فيروس كورونا بعد إجراء المسحات، مضيفا: "وارد إن المسلحة تطلع ايجابية وبعدين سلبية، وإذا حصلنا على عينة وتم وضعها في ظروف غير مناسبة تعطيك النتيجة سلبية ويكون الشخص مصاب بكورونا".

أضاف الشربينى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن فترة حضانة المرض من 10 إلى 14 يوما، وما حدث مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لم تظهر عليه علامات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن قد تظهر وقد لا تظهر العدوى بالفيروس على الشخص، وينقلها إلى الناس وتصبح وقتذاك شديدة الخطورة لمن يصاب بالفيروس وقد تصل إلى الوفاة.

وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أعلن أنه سيتم إجراء المسحة الثالثة للنجم محمد صلاح صباح الخميس المقبل، موضحا أن الإصابة خفيفة والمسحة هى ما أثبتت أنها إيجابية، حيث كان يعانى من إرهاق وتعب خفيف.

وأوضح أنه تم نقل محمد صلاح إلى الجونة بسيارة خاصة بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.