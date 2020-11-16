شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية: قوس قزح المقلوب موعد فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ في هذا الوقت من شهر نوفمبر موسم قوس قزح المقلوب المشرق ومتعدد الألوان، والذي يعرف علميًا باسم القوس السمتي المحيط، وهو في حقيقته ليس قوس قزح.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يتشكل القوس السمتي المحيط بسبب ضوء الشمس الذي يسطع خلال بلورات الجليد على شكل صفيحة مستوية في السحب العالية، وهو واحد من "أجمل هالات الجليد"، وغالبًا ما يوصف بأنه "قوس قزح مقلوب" او ابتسامة في السماء.

وتابع التقرير: تظهر الأقواس السمتية المحيطية عادة في أواخر الخريف وأوائل الشتاء عندما يكون الهواء باردًا، وتكون الشمس منخفضة على ارتفاع أقل من 32.3 درجة ومع اقتراب الانقلاب الشتوي ستصبح اقواس ابتسامة السماء شائعة بشكل متزايد.