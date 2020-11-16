شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط المطر في محافظتك الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار، الاثنين، وتشير التوقعات إلى فرص الأمطار الآتية : القاهرة الكبرى : لايوجد . الوجه البحرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ). السواحل الشمالية الغربية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية –مطروح – رشيد – بلطيم ) . السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من (بورسعيد – العريش – رفح ) . جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : لا يوجد . شمال الصعيد : لا يوجد . Advertisements جنوب الصعيد : لايوجد . الوضع في مصر

اصابات 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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