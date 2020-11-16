شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات..استئناف سما المصرى على حكم حبسها واستكمال محاكمة أحمد بسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها نظر استئناف سما المصرى على حكم حبسها سنتين بتهمة التحريض على الفسق، ثالث جلسات محاكمة أحمد بسام زكى بالمحكمة الاقتصادية، الحكم على متهم بأحداث مترو المطرية، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمه متهم بأحداث عين شمس.

استئناف سما المصرى

تنظر محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، استئناف سما المصرى على الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة ، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ثالث جلسات محاكمة أحمد بسام زكى بالمحكمة الاقتصادية

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، ثالث جلسات محاكمة أحمد بسام زكى المتهم بهتك عرض 3 فتيات وتهديدهن وإساءة استخدام أدوات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعى.

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وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم فى غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب»، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.

الحكم على متهم بأحداث مترو المطرية

تنطق الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمرو طلال على، الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مترو المطرية".

سماع مرافعة الدفاع فى محاكمه متهم بأحداث عين شمس

تستمع الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة المتهم عبد الله ربيع أبو بكر، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس في يناير من عام 2014، في القضية رقم 25991 لسنة 2014 جنايات عين شمس.

محاكمة رامى صبرى بتهمة التهرب الضريبى

كما تنظر محكمة التهرب الضريبى جلسات محاكمة الفنان رامى صبرى بتهمة التهرب الضريبى.