شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبًا لهطول أمطار وظهور شبورة بالطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، لسقوط أى أمطار أوظهور شبورة أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، ونشرت إدارات المرور الخدمات المرورية بكافة الطرق، مع مراقبة الكاميرات لحركة السيارات بكافة المحاور لرصد أى معوقات مرورية، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية بظهور شبورة وهطول أمطار بالمحافظات.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور.

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ووفرت الإدارة العامة للمرور ونشرت عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية ظهور شبورة وهطول أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة، كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش .