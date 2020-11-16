شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حالة المطر وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد تراجع الحالة الممطرة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاراً بينما يظل الطقس بارد ليلاً .
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء.
يتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري بفرصة سقوط (30 % تقريباً)، خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – مطروح- رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش ) ( 50 % تقريباً ) .
وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري .
والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الغربية، وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «23- 16»، الإسكندرية «23 – 18»، قنا «26- 15»، الأقصر «26– 16»، أسوان «27– 16» .
أما غداً الثلاثاء فيسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .
ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الوجه البحري ( 30 % ) وبعض مناطق السواحل الشمالية ( 50 % تقريباً ).
وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس .
وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 16»، الوجه البحرى «24 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27- 20»، شمال الصعيد «25 – 15»، جنوب الصعيد «27 – 16» درجة مئوية.
أما بعد غدً الأربعاء فهناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويسود طقس معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .
ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، وفرصة سقوط المطر ( 30 % تقريباً ) على كلاً منهما .
وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .
وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«25 – 16»، الوجه البحرى «25 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «23 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 20»، شمال الصعيد «26 – 15»، جنوب الصعيد «28 – 16» درجة مئوية .
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