شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يؤكد استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج «دون محذوفات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج دون محذوفات.
وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الاثنين: «وفرنا كل الوسائل لتوصيل المادة التعليمية إلى الطلاب سواء كانوا يمتلكون باقة إنترنت أو لا يمتلكون».
وأكد الوزير أنه «سيتم إتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى».
وقال الوزير في وقت سابق الأحد، إنه تم تقديم كل الحلول الممكنة لقدرة الدولة على إكمال العملية التعليمية أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن الوزارة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بطريقة ربما لم تكن موجودة في أماكن أخرى يتردد عليها الطالب.
وتابع أن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع الطلاب حال انتشار الفيروس في المدارس، موضحًا أن من يأخذ قرار غلق المدارس هي لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبعد إشارة من القيادة السياسية.
وأشار إلى أن غلق المدارس قرار كبير جدا، متابعا: «قرار الغلق دا قرار دولة»، موضحا أن وزارة التربية والتعليم وظيفتها هي تقديم الخدمة التعليمية للطلاب فقط.
وذكر أن غلق الفصل لا يدل على وجود مأساة ولكن إجراء احترازى، قائلا: «الأرقام قليلة ومن الممكن أن نغلق الفصل بسبب إصابة واحدة، الأرقام ما بين 200 و300 شخص معظهم كبار وليسوا أطفالا في 60 ألف مدرسة».
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