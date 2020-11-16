شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: المرور على المنشآت الطبية الخاصة لمتابعة عقود النفايات الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزاره الصحة في بنى سويف، لجنة من مديرية الصحة ضمت كلا من الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتورة هبة صبري، مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة، بالتنسيق مع لجنة شؤون البيئة بالمحافظة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة لمتابعة عقود النفايات الخطرة وكيفيه التخلص الآمن من النفايات.

ومرت اللجنة على 3 معامل تحاليل ومستشفى خاص بمركز بني سويف، وتم تحرير محضر لأماكن مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى والإلزام بتجديد عقود النفايات.

وقال «عبدالخالق» إن مديرية صحة بني سويف نظمت ورشة عمل لـ40 طبيبًا بمستشفيات الصدر والحميات عناية مركزة وتخصصات طبية مختلفة لكيفية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالعناية المركزه، وتناولت الورشة كيفية الوقاية وتقليل معدلات الوفيات داخل المستشفيات وكيفية تناول الأدوية المخصصة لمصابي كورونا في الأوقات المناسبة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية الصحة ببني سويف لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وطبقا للبروتوكول المصرى الجديد لاكتشاف وتشخيص وعلاج مصابي وباء (كوفيد 19)، وقال ان الورشة حاضر فيها الدكتور أحمد ياسين أستاذ مساعد الحالات الحرجة بحامعة بني سويف، فيما أوصى وكيل صحة بني سويف بتعميم التدريب للأطباء والتمريض بجميع المستشفيات بالمحافظة على التوالي.