شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن "نوة المكنسة".. تتسبب فى ارتفاع أمواج البحر من 4 - 6 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بسبب أمطار نوة "المكنسة" التى تتأثر بها السواحل الشمالية. وفى التقرير التالى نرصد 7 معلومات لا تعرفها عن نوة المكنسة: 1- سميت بهذا الاسم لشدة الرياح حيث تهب رياح شمالية غربية "تكنس" البحر نتيجة تيارات بحرية شديدة. 2- تستمر 4 أيام فى منتصف شهر نوفمبر. 3- تضرب محافظات السواحل الشمالية . 4- يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على العديد من محافظات الوجه البحرى ومحافظات شمال البلاد وسواحل البحر المتوسط. Advertisements 5- يتم وقف أعمال الصيد والملاحة فى البحر المتوسط خلال النوة . 6- تتسبب النوة فى ارتفاع أمواج البحر المتوسط من 4- 6 أمتار. 7- تصل سرعة الرياح خلال النوة إلى 40 عقدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما لا تعرفه عن "نوة المكنسة".. تتسبب فى ارتفاع أمواج البحر من 4 - 6 أمتار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.