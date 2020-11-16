شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تواصل اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، لليوم الثانى، صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية ضمن المستفيدين من برنامج كرامة عن شهر نوفمبر الجارى، والبالغ عددهم حوالى مليون و239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا، و943 ألف جنيه، ويستمر الصرف لهم يومى اليوم وغدًا.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

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جدير بالذكر أن عدد الاسر المستفيدة من الدعم النقدي يبلغ حوالي 3 مليون و640 الف أسرة ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و573 مليون جنيه مصري.