الحكم على متهم في قضية "أحداث مترو المطرية".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة إجراءات محاكمه المتهم عمرو طلال علي، الصادر ضده غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مترو المطرية".

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم واثنين آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1356 لسنة 2016 جنايات المطرية والمقيدة برقم 2081 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، بأنهم في يوم 17 يناير 2016 بدائرة قسم المطرية اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص، الغرض منه ارتكاب جريمة وقد وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود بالتجمهر مع علمهم بالجريمة، كما أنهم عطلوا عمداً سير وسيلة من وسائل النقل العام البرية وهي القطار رقم 307 اتجاه المرج.

ويواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهمة تخريب الممتلكات العامة، ومن تلك المباني مبنى النيابة الإدارية بأكتوبر وبعض المباني الحكومية وبعض الممتلكات الخاصة.