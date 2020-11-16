اليوم.. استئناف سما المصري على حكم حبسها عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:



تنظر محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من سما المصري، على الحكم الصادر بحبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، بقضيتها الثانية لاتهامها بنشر فيديوهات جنسية محتواها التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

كانت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهمة كشفت قيامها علانية بارتكاب فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام، بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها، وبثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك- انستجرام- يوتيوب".

كما نشرت عددًا من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، وأعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن المتهمة في غضون الفترة من ديسمبر 2019 حتى أبريل 2020، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، ومقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها، مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية، على نحو يخدش الحياء العام.