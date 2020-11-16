​"مطاعم وكافيهات".. المنشآت السياحية تكشف عدد المنشآت التي غيرت نشاطها بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن عدد المنشآت "المطاعم والكافتيريات والديسكو تيك والمطاعم العادية" المرخصة بوزارة السياحة، تبلغ نحو 1370 على مستوى الجمهورية.

وقال المصري في تصريح أدلى به لمصراوي، اليوم الأحد، إن هناك منشآت كثيرة عادت للعمل بعد المرحلة الأولى لفيروس كورونا، وهناك من تعثر بسبب الغلق فترة طويلة، ومنهم من ـ"قفل خالص وغير نشاطه"ـ ويبلغ عددهم بين 40 ـ 50 منشأة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى رفع مذكرة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بشأن مواعيد الغلق والفتح للمنشآت السياحية وتشمل "المطاعم والكافتيريات والديسكو تيك والمطاعم العادية"، على أن تكون للمطاعم والكافتيريات والديسكو تيك والمطاعم العادية حتى الساعة الثالثة صباحاً، ومسارح المنوعات حتى الساعة السادسة صباحاً.

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وقال رئيس الغرقة، إن عدد المنشآت التي طلبت مـد فترة الفتح والغلق للمواعيد المذكورة أعلاه لا يتخطى 40 منشأة على مستوى الجمهورية، متابعا: في مطاعم كلاسيكية بتكتفي حتى الساعة الواحدة صباحا وفي مطاعم أخرى بتشتغل أكثر خلال ساعات الليل وطلبت أن تمتد من الساعة الواحدة للساعة 3 صباحا، ومسارح المنوعات تعمل حتى الساعة السادسة صباحا، وعددهم بين 80 إلى 100 ما بين مراكب ومطاعم.

وعن مرتبات العاملين في المنشآت السياحية، قال رئيس الغرفة، إن صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، صرف للعاملين بالمنشآت السياحية، أول شهر، وجار الآن صرف دفعتين على دفعة واحدة "شهرين في شهر"، وذلك على أساسي التأمينات لعام 2019 بحد أدنى 600 جنيه وحد أقصى 1575 جنيها.

وكانت مصادر حكومية، ذكرت بأن الإعلان عن مواعيد إغلاق المحلات وفتحها، سيتم أول الشهر المقبل، بعد دراسة الاقتراح المقدم من وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أن الحكومة لم تتراجع بأي حال من الأحوال، عن قرارها الذي أعلنت عنه خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بشأن مناقشة "غلق المحال.