شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة لائحة مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائى عليها بجلسة 29 نوفمبر × 8 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مجلس الشيوخ، حسب تصريحات رسمية، من اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، وهي أول منتج يخرج عن الغرفة التشريعية الثانية، والتي تأتي أهميتها انطلاقا من كونها تنظم آلية العمل داخل المجلس، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتُبيّن حقوق وواجبات الأعضاء.

وتنظم اللائحة، الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات المختلفة.

وفيما يلي نستعرض مسيرة لجنة لائحة مجلس الشيوخ منذ تشكيلها في النقاط التالية :

1- وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الافتتاحية التي عقدت يوم 18 أكتوبر على تفويض هيئة المكتب في تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس لتنتهي منها خلال 30 يوماً.

2- تم الاعلان عن قرار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أصدر قرارا بتشكيل اللجنة المعنية بإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، يوم 22 أكتوبر الماضي .

3- شكلت اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية من 30 عضواً برئاسة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق.

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4- شهد يوم 25 أكتوبر بدأ أعمال اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

5- عقدت اللجنة 4 اجتماعات انتهت خلالها من مناقشة المسودة المبدئية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بقيادة المستشار محمود إسماعيل عتمان بشأن لائحة مجلس الشيوخ.

6- الإعلان يوم 3 نوفمبر عن تشكيل لجنة للصياغة النهائية لمشروع اللائحة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الأربع اجتماعات.

7- من المتوقع أن يشهد يوم 17 نوفمبر أخر اجتماعات اللجنة الرئيسة المناط بها إعداد اللائحة لنظر المسودة النهائية التي تنتهي منها لجنة الصياغة والتصويت عليها.

8- من المتوقع أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ.