الخليج 365: السيسى يوجه بالتوسع فى المجتمعات الجديدة والأراضى الزراعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: السيسى يوجه بالتوسع فى المجتمعات الجديدة والأراضى الزراعية.. الرئيس يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الـ1.5 مليون فدان.. ويكلف بتقديم تسهيلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة واقرأ فى عدد الغد أيضا: واقرأ فى عدد الغد أيضا:

السيسى يوجه بالتوسع فى المجتمعات الجديدة والأراضى الزراعية.. الرئيس يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الـ1.5 مليون فدان.. ويكلف بتقديم تسهيلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة

السيسى يوجه بالتوسع فى المجتمعات الجديدة والأراضى الزراعية.. الرئيس يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الـ1.5 مليون فدان.. ويكلف بتقديم تسهيلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة السيسى يوجه الدعوة لأمير الكويت لزيارة مصر.. وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين.. والشيخ نواف الأحمد: مصر ركيزة الأمن والاستقرار فى المنطقة ونقف معها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها 9 ملايين ناخب بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب.. القائمة الوطنية" تقتنص 142 مقعدا.. 41 مرشحا يفوزون والإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد بالنظام الفردى.. والأصوات الصحيحة 8 ملايين للفردى و 7 للقوائم 9 ملايين ناخب بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب.. القائمة الوطنية" تقتنص 142 مقعدا.. 41 مرشحا يفوزون والإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد بالنظام الفردى.. والأصوات الصحيحة 8 ملايين للفردى و 7 للقوائم Advertisements مصر تجنى ثمار دعم صناعة البترول والغاز.. طفرة فى الإنتاج تعزز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.. وارتفاع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة 42.1 % صلاح.. أنت أقوى من صلاح.. أنت أقوى من كورونا وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس الأعلى للإعلام فى ندوة ”الخليج 365”: "مصر أولا / لا للتعصب" ليست مبادرة للاستهلاك الإعلامى .. أشرف صبحى: لن نقف عند نهائى أبطال أفريقيا كرم جبر: نمتلك عقوبات رادعة لمحاربة التعصب



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