شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أسماء الفائزين في انتخابات مجلس النواب بالقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتى تتضمن أسماء الفائزين ومن يخوضون جولة الإعادة

وأعلنت اللجنة أسماء النواب الفائزون في المرحلة الثانية بمحافظة القليوبية، وهى كالتالى:

فاز في دائرة بنها كلا من مجدى عبد العزيز محمد سيف، جمال عبد القادر محمود عفيفي حجاج، وجمال فؤاد السيد السيد مدكور

وفي دائرة طوخ فاز، أسامة فتحى محمد عبد الرحمن عبد الوهاب، وعزيز فؤاد عفيفي حمظه سابق

وفي دائرة دائرة ثان شبرا الخيمة، فاز كلا من عبد السلام محمود سيد أحمد خضراوى، مجاهد صدقى محمد نصار، وأشرف أمين عبد العليم أحمد



اسماء النواب الفائزون

وفي دائرة قليوب، فاز كلا من عادل صلاح منصور عامر، وإبراهيم جميل محمد عويس

وفي دائرة الخانكة، فاز كمال الدين شافعى عبد الحميد أبودنيا ، ومحمد الطوخى عبده مصطفى ، ومحمد عبد الواحد حسن مدينة

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دائرة شبين القناطر، فاز كلا من سمير صبحى عليوة إبراهيم، وحافظ شكرى حافظ أحمد علوان

وفي محافظة بورسعيد في دائرة الزهور ، فاز أحمد محمد أحمد فرغل

وفي محافظة جنوب سيناء في دائرة أول شرم الشيخ فاز سليمان عطيوى محمد سلمان

بلغ عدد المرشحين في جولة الإعادة 200 مرشحا منهم 14 مرشحا بالقاهرة، و 2 بالقليوبية، و42 مرشحا بدوائر ممحافظة الدقهلية، و22 بالمنوفية، و28 بالغربية، و20 بكفر الشيخ، و 42 بالشرقية، 8 بدمياط ، و2 ببورسعيد، و 10 بالاسماعيلية ، و4 بالسويس ، و4 بشمال سيناء، و 2 بجنوب سيناء.

وبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين31480127 مليون ناخبا، وبلغ عدد الناخبين المشاركين9289166 مليون ناخبا، وبلغت نسبة المشاركة29.50%