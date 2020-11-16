شكرا لقرائتكم خبر عن محور قوص لربط شرق وغرب النيل فى قنا يتأهب للافتتاح الأسبوع المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة النقل لافتتاح وتشغيل محور قوص لربط شرق وغرب النيل في قنا خلال الأسبوع المقبل، حيث نفذته وزارة النقل بتكلفة بلغت 1.522 مليار جنيه ويبلغ طوله 19 كم وعرضه 21 مترا ويتكون من 4 حارات بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه. ويضم المحور 30 عملاً صناعياً (15 كوبرى و 15 نفق) منها 6 كبارى رئيسية في مناطق تقاطع المحور مع كلا من (الطريق الصحراوى الشرقى - نهر النيل - ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /أسوان - الطريق الزراعي الغربي - السكة الحديد - الطريق الصحراوى الغربي). ويساهم محور قوص في ربط طريق القاهرة / أسوان الصحراوي والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي عابراً نهر النيل شمال مدينة قوص بالإضافة الى تنمية الحركة السياحية في محافظة الأقصر وتنمية المناطق الصناعية شرق المحور لمصنع ( السكر – الورق – مطاحن مصر العليا ) بمدينة قوص وحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.



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