شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكشف عن وفرة وانخفاض فى أسعار الطماطم خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعية، أنه منذ عام 2014 كان هناك اهتمام كبير بالمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن الأراضى الزراعية تصلح لزراعة محصول الطماطم طوال العام، ولكن العروات صيفية وشتوية وهذا الأمر طبيعى نتيجة تغير فصول السنة.

وتابع القرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الابراشى، أن محصول الطماطم شيشهد زيادة كبيرة والأسعار ستنخفض خلال خمسة عشر يوما.

وقال حاتم النجيب المتحدث باسم سوق العبور وأحد تجار الخضراوات، أن ما تشهدة الأسواق من ارتفاع أسعار الطماطم بسبب انتهاء العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية، والتي ستبدأ بعد حوالى خمسة عشر يوما، مؤكدًا أن قله المعروض من الطماطم هو الذى أدى إلى ارتفاع أسعارها.

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وكان علق حاتم نجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، والتى وصلت في بعض الأحيان لـ15 جنيهاً للكيلو الواحد، قائلا:" ليس لدينا أزمة ولكن الأزمة هي انتهاء موسم صيفي وبداية موسم شتوي، وفي نفس التوقيت تحدث ارتفاعات في الطلب".

وتابع نجيب، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه التغييرات المناخية سبب أخر، ويكون هناك فجوة من الممكن أن تمتد إلى شهر تقريباً، مشيراً إلى أن المخزون الحالي في الأسواق لا يكفي الاحتياج، وهو ما يسبب في الأزمة الحالية،ـ وفي خلال الأيام القادمة العروة الشتوية في عدد من المحافظات ستنتج.

وأكمل نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، لا يوجد أزمة ولولا تدخل الدولة في الزراعات المحمية والصوب الزراعية للقوات المسلحة لسد الفجوات، وهناك شغل على أرض الواقع، مطالبا المواطنين بشراء الاحتياجات الضرورية، والبطاطس الكيلو وصل إلى جنيه ونصف.