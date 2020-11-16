شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يعلن إجراء المسحة الثالثة لـ محمد صلاح الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه سيتم إجراء المسحة الثالثة للنجم محمد صلاح صباح الخميس المقبل، موضحا أن الإصابة خفيفة والمسحة هى ما أثبتت أنها إيجابية، حيث كان يعانى من إرهاق وتعب خفيف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه تم نقل محمد صلاح إلى الجونة بسيارة خاصة بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، شخص واحد معه بينهم مسافة، موضحا أن حالته لا تحتاج رعاية طبية ولكنها تحتاج متابعة تطمئنا على الحالة.

وذكر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه تم نقل النجم محمد صلاح إلى الجونة لاستكمال فترة الحجر الصحى، سيتم تطبيق البروتوكول العلاجى مثل أي مريض، حيث يطبق عليه البروتوكول المصرى، ومطمئنين أنه ملتزم بالعلاج والراحة.

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وتابع: "درجة حرارته طبيعية ونسبة الأكسجين لديه تتراوح ما بين 97% إلى 98% وضربات القلب منتظمة"، لافتًا إلى أنه عندما أصيب بالمرض أجرى الأشعة المقطعية وكانت سليمة بنسبة 100%.

وأشار الدكتور حسام حسنى، إلى أنه سوف نشهد زيادة في أعداد الإصابة بكورونا الفترة المقبلة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يؤدي للإصابة، والحل الوحيد هو اتخاذ الإجراءات الاحترازية وليس منها مفر، لافتا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تطبق عقوبات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح نسبة الحالات الحرجة تبلغ 5 % من حجم الإصابات بفيوس كورونا في مصر، مشددا على أن الحذر والوعى يجعلنا نمر بهذه الفترة كما مررنا بالمرحلة الأولى من انتشار الوباء.