شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا يعلن إجراء المسحة الثالثة لـ محمد صلاح الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه سيتم إجراء المسحة الثالثة للنجم محمد صلاح صباح الخميس المقبل، موضحا أن الإصابة خفيفة والمسحة هى ما أثبتت أنها إيجابية، حيث كان يعانى من إرهاق وتعب خفيف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه تم نقل محمد صلاح إلى الجونة بسيارة خاصة بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، شخص واحد معه بينهم مسافة، موضحا أن حالته لا تحتاج رعاية طبية ولكنها تحتاج متابعة تطمئنا على الحالة.
وذكر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه تم نقل النجم محمد صلاح إلى الجونة لاستكمال فترة الحجر الصحى، سيتم تطبيق البروتوكول العلاجى مثل أي مريض، حيث يطبق عليه البروتوكول المصرى، ومطمئنين أنه ملتزم بالعلاج والراحة.
وتابع: "درجة حرارته طبيعية ونسبة الأكسجين لديه تتراوح ما بين 97% إلى 98% وضربات القلب منتظمة"، لافتًا إلى أنه عندما أصيب بالمرض أجرى الأشعة المقطعية وكانت سليمة بنسبة 100%.
وأشار الدكتور حسام حسنى، إلى أنه سوف نشهد زيادة في أعداد الإصابة بكورونا الفترة المقبلة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يؤدي للإصابة، والحل الوحيد هو اتخاذ الإجراءات الاحترازية وليس منها مفر، لافتا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تطبق عقوبات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وأوضح نسبة الحالات الحرجة تبلغ 5 % من حجم الإصابات بفيوس كورونا في مصر، مشددا على أن الحذر والوعى يجعلنا نمر بهذه الفترة كما مررنا بالمرحلة الأولى من انتشار الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة مكافحة كورونا يعلن إجراء المسحة الثالثة لـ محمد صلاح الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.