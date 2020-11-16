الصحة تكشف 5 خطوات لمنع الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا، أولها إذا اصبت بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس التمس الرعاية الصحية مبكرا وثانيها قم بارتداء الكمامة وثالثها تجنب لمس العين والأنف والفم باليد ورابعها ىأغسل يدك بإنتظام وخامسها تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة .

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

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وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و 6442 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.