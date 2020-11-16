شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسية تشهر إسلامها فى النوبة بعد حملة الرسوم المسيئة للرسول.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جزيرة "هيسا" النوبية بمحافظة أسوان، إشهار سيدة فرنسية إسلامها بعد تزوجها من رجل نوبى مسلم، وسط احتفالات وفرحة بين أبناء النوبة وأهالى محافظة أسوان.



جانب من إشهار إسلام الفتاة الفرنسية فى أسوان

وقال صابر عسكر، زوج الفرنسية التى أشهرت إسلامها، إنه تقابل بفتاة من أصول فرنسية تسمى "مانو" تبلغ من العمر 26 سنة، وذلك خلال عمله فى مجال السياحة، قبل ثلاث سنوات، ثم تطور الترابط بينهما ليتزوجها بعد أن عشقت أسوان وجمال بلاد النوبة وأخلاق أهل هذه البلدة، ثم بعد فترة أكدت له رغبتها فى اعتناق الدين الإسلامى.

تأتى هذه الواقعة بعد فترة قريبة من إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول بفرنسا، وتصاعد الانتقادات ضد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بسبب دفاعه عن الرسوم المسيئة باعتبارها حرية تعبير عن الرأى.

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الفتاة الفرنسية وزوجها النوبى



الفتاة فى أسوان بعد زواجها