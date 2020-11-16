شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أسماء الفائزين فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتى تتضمن أسماء الفائزين ومن يخوضون جولة الإعادة.

وأعلنت اللجنة أسماء النواب الفائزين في المرحلة الثانية بمحافظة القاهرة، وهى كالتالى:

دائرة لساحل أبانوب عزت عزيز معوض

دائرة روض الفرج محمد عبد الرحمن راضى محمد

دائرة الزاوية الحمراء كلا من أمين محمد على مسعود، عمر محمد عمرمحمد رحيم

وفي دائرة أول مدينة نصر ، محمد مصطفى مصطفى السلاب ، طارق عثمان أحمد شكرى

وفي دائرة التجمع الخامس فاز محمد السيد محمد سليمان ، ومحمد شديد ليبي الحناوى

وفي دائرة السلام أول فاز شريف فيض الوردانى محمد و أحمد إسماعيل محمد أحمد



النواب الفائزون بانتخابات مجلس النواب بمحافظة القاهرة

وفي دائرة عين شمس فاز كلا من محمد سعيد سليمان الكومى ، صفوت وداد مسعد قلينى

وفي دائرة المطرية فاز وائل إبراهيم غريب على ، وأحمد عبد الفتاح محمد عباس

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وفي دائرة المرج فاز أحمد على إبراهيم محمود

وفي دائرة الجمالية فاز حسام محمد زكى إبراهيم

وفي دائرة عابدين فاز أشرف محمود إبراهيم حاتم

وفي دائرة السيد زينب الطاهر عبد الحميد محمود سليم

وفي دائرة الخليفة فاز سيد حنفى طه محمد

وفي دائرة مصر القديمة فاز خالد على عبد الله كمالى

وفي دائرة البساتين فاز خالد عبد الحميد عبده طنطاووى وحشمت إسماعيل محمود

وفي دائرة المعادى فاز أحمد عبد الروف عبد المعطى الطيبى وفي دائرة حلوان فاز عيد حماد محمد عيد

بلغ عدد المرشحين في جولة الإعادة 200 مرشحا منهم 14 مرشحا بالقاهرة، و 2 بالقليوبية، و42 مرشحا بدوائر ممحافظة الدقهلية، و22 بالمنوفية، و28 بالغربية، و20 بكفر الشيخ، و 42 بالشرقية، 8 بدمياط ، و2 ببورسعيد، و 10 بالاسماعيلية ، و4 بالسويس ، و4 بشمال سيناء، و 2 بجنوب سيناء.

وبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين31480127 مليون ناخبا، وبلغ عدد الناخبين المشاركين9289166 مليون ناخبا، وبلغت نسبة المشاركة29.50%