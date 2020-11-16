شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النفاق.. تقرير يرصد تطبيل قنوات الإخوان لنظام أردوغان وتحريضهم ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت عن الأكاذيب التي تروجها أبواق جماعة الإخوان الإرهابية، من أجل تأجيج الأوضاع في مصر، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب ضد مؤسسات الدولة، في سلسلة من التحريض المستمر على العنف، وتهديد الأمن والسلم في المجتمع المصري، وتقديم خطابا منحازا مع تركيا ونظام أردوغان وتميم بن حمد في قطر.

ورصد التقرير أن الجماعة وأبواقها الإرهابية تسعى لنشر الإرهاب والأكاذيب المستمرة في المجتمع من أجل مصالحها الشخصية، حيث يتعمد إعلام الجماعة الإرهابية إطلاق حملات تحريضية الهدف لضرب الاقتصاد المصرى، بغرض إضعاف السلطة وتفكيك بنيتها ، ورغم ذلك أن إعلام هذه الجماعة يعمل على تجميل صورة أردوغان وتركيا وقطر وتبيض صفحاتهم الإرهابية، من خلال نشر الأكاذيب عن مصر، ومحاولة التجميل المستمرة لنظام أردوغان الذى يوفر لهم الملاذ الآمن هم وكافة الجماعات الإرهابية في المنطقة.

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