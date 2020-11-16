شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إصابات كورونا فى المدارس بين 200 و 300 حالة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت بأن أكبر نسبة إصابات لأشخاص فى المدارس، مشيراً إلى أن الضوابط وضعت لنشر الطمأنينة بين المواطنين وليس القلق، وإذا تم الاشتباه فى طالب نغلق الفصل بأكمله احتياطياً حتى لا يتم نقل العدوى.

وأكد وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن غلق الفصل لا يدل على وجود ماسأة ولكن إجراء احترازى، قائلا:"الأرقام قليلة ومن الممكن أن نغلق الفصل بسبب إصابة واحدة، الأرقام ما بين 200 و300 شخص معظهم كبار وليسوا أطفال فى 60 ألف مدرسة".

وعلق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما يتردد بشأن رفع الغياب فى المدارس خلال العام الدراسى الجارى بسبب كورونا، موضحًا أنه يتم تسجيل الغياب وفقًا لجداول الحضور الأسبوعية.

وأوضح شوقى فى تصريحات له اليوم الأحد، أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ فيها رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدًا والأعداد غير مقلقة نهائيًا، والدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد.