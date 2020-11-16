شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين قرارات السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء مستوطنات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية، الأحد، عن إدانتها لقرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة، باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. Advertisements هذا، وأعرب أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن بالغ القلق مما ستؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتيّن، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، كما تحول دون المضي قدماً سعيًا لإنهاء الجمود الحالي في القضية الفلسطينية، ووصولاً لأمن واستقرار المنطقة.

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