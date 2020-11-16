شكرا لقرائتكم خبر عن الرشاش المتعدد.. أحدث سلاح مصرى من إنتاج المصانع الحربية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تعلن وزارة الإنتاج الحربى قريبا عن تصنيع أحدث سلاح وهو الرشاش المتعدد ، بأيادى مصرية، وحيث تم تصنيعه داخل مصنع 300 الحربى، بمجمع الصناعات الدفاعية.



رشاش متعدد

Advertisements

واجتاز الرشاش المتعدد الجديد، كافة اختبارات المعامل والتجارب الميدانية، وذلك قبل الانطلاق في مرحلة الإنتاج الكمى للسلاح والمتوقع لها العام المقبل.



الرشاش المتعدد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح في فبراير الماضى مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى متمثلة فى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (م/300) بمساحة 371 فدان والذى يتخصص فى إنتاج الأسلحة والذخيرة ( صغيرة، متوسطة، ثقيلة)، (الطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).