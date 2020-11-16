شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. السيسى يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "المليون ونصف فدان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. السيسى يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "المليون ونصف فدان" السيسى يوجه بتوسيع نطاق المشروع القومي الخاص بتنمية البيئة الصحراوية بمطروح أ ش أ: الرئيس السيسى يهنئ "أبو مازن" بذكرى العيد الوطنى لفلسطين الإعلام الكويتى يسلط الضوء على دعوة السيسى الأمير نواف لزيارة مصر.. فيديو التعليم تعلن تفاصيل المشروع القومى لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس غدا السودان يعلن استئناف حركة البواخر بين السد العالى ووادى حلفا الخميس وزير الطيران يتفقد مشروع أسوار التأمين الجديدة المحيطة بمطار القاهرة.. صور القوى العاملة يعلن تعيين 608 شباب والتفتيش على 157 منشأة بأسيوط Advertisements مايا مرسى: اعتماد الأمم المتحدة حماية حقوق المرأة من تداعيات كورونا إنجاز لمصر وزيرة الصحة: إطلاق 68 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية بداية من اليوم تركيب 30 عمود كهرباء وحملة تنظيف للشوارع بمنطقة منشية ناصر.. صور تسكين 34 أسرة من عزبة الصفيح بمشروع المحروسة فى القاهرة.. صور أمين "القومى للشهداء" يوقع برتوكولا لتقديم الرعاية لأسر المجلس بالإسماعيلية جامعة الأزهر تنفى اختطاف طالبة من أمام المدينة الجامعية فى مدينة نصر محافظة القاهرة تبدأ إحياء مسار العائلة المقدسة بالمنطقة الجنوبية المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: وباء كورونا سيشكل وضع الاقتصاد مستقبلا "العليا للمصالحات بالأزهر" تعقد اجتماعها الثانى لبحث وأد الخصومات الثأرية حماية المستهلك يعلن ضبط 12.2 طن دواجن فاسدة بمجزر دواجن فى أسيوط

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