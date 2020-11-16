شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدين الهجوم الإرهابى على دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في بلدة "تين أكوف" شمال شرق بوركينا فاسو، مسفراً عن مقتل 14 جندياً وإصابة 8 آخرين. وأعرب البيان عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيقة وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين. Advertisements كما أكد البيان على وقوف مصر جنباً إلى جنب مع بوركينا فاسو في جهودها للقضاء على الإرهاب الذي يزعزع من استقرار البلاد والمنطقة، مبرزاً أن تضافر الجهود الإقليمية والدولية يُعدُ عنصراً لا غنى عنه من أجل النجاح في دحر خطر الارهاب والعنف والتطرف.

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