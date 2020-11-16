شكرا لقرائتكم خبر عن خالد صلاح يشيد بمبادرة "لا للتعصب" ويطلب تشديد العقوبات على المخالفين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، بمبادرة "لا للتعصب" التى أطلقها المجلس الأعلى للإعلام، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن المبادرة تستطيع مقاومة الفوضى وتقدم الوعى المناسب للمجتمع بمختلف فئاته، متمنياً أن تضع المبادرة حداً لهذه المهزلة والفوضى التي تشهدها الملاعب والمباريات .

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وأشار خالد صلاح، خلال ندوة الخليج 365 والتى حضرها كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلى أن التحريض الذى يتم بين الجماهير يتم استغلاله سياسياً.

وشدد خالد صلاح على أن الخليج 365 ليس راعيا فى المبادرة بل شريك مع شركاء آخرين، قائلا، "نحن نقف كتفاً بكتف مع هذه المؤسسات الكبرى لمواجهة التعصب".

ووجه خالد صلاح الشكر للمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الأستاذ كرم جبر، بالإضافة الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لهذا الجهد المبذول فى مبادرة التصدى للتعصب للمضى قدما فى هذا المشروع.