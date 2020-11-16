شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتى تتضمن أسماء الفائزين ومن يخوضون جولة الإعادة.

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جاء عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين،31480127 مليون ناخبا، فيما بلغ عدد الناخبين المشاركين، 9289166 مليون ناخبا ووصلت نسبة المشاركة 29.50%.

أما عدد الأصوات الصحيحة فكانت 8332214 مليون صوتا، وعدد الأصوات الباطلة فى النظام الفردى 956952 ألف صوتا ووصلت عدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم، 7730456 مليون صوتا، أما عدد الأصوات الباطلة لنظام القوائم فكانت 1558710 مليون صوت.

وأسفرت الجولة الأولى من المرحلة الثانية عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاعى القاهرة وشرق الدلتا، وفوز 41 مرشحا فرديا، وأخيرا ستجرى الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد أيام 5 – 6 – 7 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج و7 - 8 في الداخل.