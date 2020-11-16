شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: "اللى مش واثق فى إجراءات الوازرة وقلقان ممكن يدرس منازل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الإجراءات الاحترازية بالنسبة لجائحة فيروس كورونا تطبق بجدية شديدة، مشيراً إلى أن الحضور لا يزيد عن يومين فى بعض المراحل، قائلا:" اللى مش واثق فى الإجراءات ولا يزال قلق ويختار يكون طالب منازل من طالب نظامى".

وتابع وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن هناك سيناريوهات إذا زادت الأرقام بالنسبة للإصابات ومن يأخذ قرار الغلق هو لجنة إدارة الأزمات، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق قرار دولة ولكن الوزارة وظيفتها تقديم الخدمة، ولو هنقعد في البيت هتلاقي الخدمة التعليمية عبر الإنترنت".

وعلق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ما يتردد بشأن رفع الغياب فى المدارس خلال العام الدراسى الجارى بسبب كورونا، موضحًا أنه يتم تسجيل الغياب وفقًا لجداول الحضور الأسبوعية.

وأوضح شوقى فى تصريحات له اليوم الأحد أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ فيها رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدًا والأعداد غير مقلقة نهائيًا، والدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد.