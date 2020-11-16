شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الري: الأمطار الغزيرة غير مقلقة ومتوقعة في هذا التوقيت من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض مناطق الجمهورية، خلال الأيام الماضية، متوقعة في هذا التوقيت من العام، مشيرًا إلى أنها غير مقلقة.



وأضاف غانم، خلال لقاء لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، إن الوزارة يقلقها كيفية التعامل مع الأمطار، قائلًا إن الأمطار التي شهدتها المنصورة ليست سيولًا وإنما أمطارًا غزيرة. وأضاف غانم، خلال لقاء لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، إن الوزارة يقلقها كيفية التعامل مع الأمطار، قائلًا إن الأمطار التي شهدتها المنصورة ليست سيولًا وإنما أمطارًا غزيرة. وأوضح أن السيول تنشأ في المناطق الصحراوية؛ نتيجة هطول الأمطار على المناطق الجبلية وانحدارها، متابعًا: «مش عاوز الناس تخاف من الأمطار الغزيرة، وهي شيء طبيعي يحدث في نفس التوقيت من كل عام». وأشار متحدث الري إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان في الوزارة يتمكن من التنبؤ بسقوط الأمطار قبل حدوثها بخمسة أيام، عن طريق الخرائط والنماذج، قائلًا إن عمل الوزارة يتكامل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ومن جانب اخر ، قال محمد السيد أخصائى أرصاد جوية بمركز التنبؤ بوزارة الرى، إن حالة الطقس غير المستقر التى تشهدها البلاد، تأتى بسبب تقلبات فصل الخريف، هذه التقلبات تكون فى طبقات الجو العليا وهى التى تخلق حالة عد الاستقرار، علاوة على أن مصر فى منطقة شبه مدارية تتعرض لصراعات للكتل الهوائية تكون عنيفة فى بعض الأحيان تؤدى لسقوط الأمطار والظواهر المصاحبة لها.

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وأضاف السيد خلال التغطية الخاصة لتليفزيون الخليج 365، انه من الصعب العودة مرة أخرى إلى درجات الحرارة العالية التى شهدتها فصل الصيف، لأننا دخلنا فصل الخريف، وفى هذا الفصل تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بمعدلات بسيطة استعدادا لدخولنا لفصل الشتاء.

وأكد أخصائى أرصاد جوية بوزارة الرى انه خلال الأيام الخمسة القادمة سيكون هناك ثبات فى درجات الحرارة وسيكون الوضع مستقرا، مشيرا إلى أن المحافظات التى تتعرض لأحداث عنيفة فى الطقس هى المحافظات السواحلية، مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، وأيضا البحر الأحمر، منوها أنه نظرا للطبيعة الجبلية بمحافظة البحر الأحمر متوقع سقوط أمطار عليها تصل إلى حد السيول.

وعرض السيد خلال لقاءه بتليفزيون الخليج 365، خريطة تفصيلية لأماكن سقوط الأمطار مشيرا إلى أن اليوم سيكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال سيناء، ويوم 15 نوفمبر ستكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وعلى شمال سيناء، ويوم 16 نوفمبر ستكون هناك أمطار خفيفة على منطقة القناة والسواحل الشمالية لسيناء وعلى وسط سيناء، ويوم 17 نوفمبر ستكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية فى محافظة مطروح، وعلى السواحل الشمالية لمحافظات الدلتا ومنطقة القناة وشمال سيناء، فى حين يوم 18 نوفمبر ستكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية فى محافظة مطروح، وفى يوم 19 نوفمبر متوقع سقوط أمطار على عموم السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا وشمال سيناء.

وأكد أخصائى الأرصاد الجوية أن القاهرة لن تتعرض لأمطار خلال ال5 أيام القادمين، حيث أن احتمالات سقوط أمطار بها ضعيفة، وأن الأمطار ستكون فقط على السواحل الشمالية فقط ومدن القناة وشمال سيناء.