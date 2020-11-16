شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: انتهاء إصلاح خط سكة حديد انهارت أرضيته جراء السيول في وادي ماجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، انتهاء أعمال مركز ومدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح وترميم أسفل خط السكة الحديد بمنطقة وادى ماجد.

وفي انتظار لجنة فنية من هيئة السكة الحديد للمعاينة الفنية قبل إعادة تشغيل الخط المتوقف حتى استقرار الأحوال الجوية وانتهاء أعمال الصيانة.

كانت السيول والامطار تسببت مؤخرا في تحريك التربة السفلية لخط السكك الحديدية بمنطقة وادى ماجد، ما دعا محافظ مطروح فور علمه بالتحرك السريع لإنقاذ الموقف.

وطالب اللواء خالد شعيب بضرورة معاينة لجنة من خبراء السكك الحديدية لعمليات إعادة اسفل خط السكة الحديد بالمنطقة حتى تتم على أعلى درجة من التقنية.