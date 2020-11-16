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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع رفع آثار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة الموسعة للتخلص من مياه الأمطار بقرى دسوق في الوردية الليلية لعمال النظافة والصرف الصحي.
جاء ذلك تحت إشراف نائبي رئيس المدينة لشئون القرى سند أبوكيلة ومحمد جميل، وتنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.
وتم القيام بحملات رفع وكسح وشفط مياه ومخلفات الأمطار بجميع شوارع القرى الرئيسة والفرعية والتوابع ورفع مخلفات الأمطار، بالإضافة رفع المتولد اليومي من القمامة بالقرى والتوابع وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب بالقرى.
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