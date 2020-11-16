شكرا لقرائتكم خبر عن مسقط 29 وطوكيو 22.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الاثنين 16 نوفمبر. وتشير توقعات درجات الحرارة في المنامة والدوحة ومسقط 29، وأبوظبي والمدينة 30 درجة مئوية نهاراً بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 16، 23 على التوالي. وفي طوكيو العظمى 22 والصغرى 13 وموسكو 01-، 07- درجة مئوية. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية. المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 34 22 أنقرة 12 01- المدينة 30 16 إسطنبول 16 08 الرياض 31 16 إسلام أباد 19 08 المنامة 29 24 نيودلهي 24 14 أبوظبي 30 22 جاكرتا 33 25 الدوحة 29 24 بكين 13 07 الكويت 25 17 كوالالمبور 34 25 دمشق 13 01 طوكيو 22 13 بيروت 23 17 أثينا 19 11 عمان 17 07 Advertisements روما 19 11 القدس 16 11 باريس 13 08 غزة 23 15 مدريد 18 09 بغداد 23 10 برلين 12 08 مسقط 29 22 لندن 11 11 صنعاء 24 05 مونتريال 07 01- الخرطوم 35 22 موسكو 01- 07- طرابلس 22 15 نيويورك 12 05 تونس 24 16 واشنطن 14 04 الجزائر 22 14 نواكشوط 34 22 الرباط 28 14 أديس أبابا 24 08 الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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