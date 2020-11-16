شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الموجة الثانية من كورونا.. مقاهي الغربية تحت السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت أجهزة الأمن فى الغربية الأحد حملة للتأكد من اتخاذ المقاهى والكافيهات بمدينتى المحلة الكبرى وسمنود الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ ١٩». أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المقاهى المخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن منع تدخين الشيش فى ظل التحذيرات العالمية من الموجة الثانية لفيروس «كورونا». وتواصل أجهزة الأمن بالتعاون مع المحليات وشرطة التموين حملاتها المكثفة لضبط المخالفات بالمقاهى وكافة المحال التجارية التى لا تطبق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة. حملات أمنية مكثفة لضبط المقاهى المخالفة حملات أمنية مكثفة لضبط المقاهى المخالفة حملات أمنية مكثفة لضبط المقاهى المخالفة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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