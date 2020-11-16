شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة كازاخستان في القاهرة تكرم رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقامت سفارة كازاخستان بالقاهرة احتفالية بمناسبة مرور 25 عاماً على صدور دستور جمهورية كازاخستان. حضر الاحتفالية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الضيف الشرفي للاحتفالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام. وكرمت السفارة المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالميداليتين اليوبيليتين. وشهدت الاحتفالية إصدار كتاب يضم مجموعة من مؤلفات الشاعر «آباي» بمناسبة مرور 175 عاماً على ميلاده، وهو الشاعر والكاتب الأكثر شهرة في كازاخستان. والشاعر آباي إبراهيم كونانباييف ولد في 10 أغسطس 1845 وتوفي في 5 يوليو 1904، وهو شاعر وملحن كازاخي، كما يعد مؤسس الأدب الكازاخي الحديث. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 110,547

تعافي 100,946

وفيات 6,442

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