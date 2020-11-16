شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو: يجب تضافر الجهود لدحر العنف والتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في بلدة «تين أكوف» شمال شرق بوركينا فاسو، مسفراً عن مقتل ١٤ جندياً وإصابة ٨ آخرين.

وأعرب بيان مساء الأحد، عن خالص تعازي مصر، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد البيان، كذلك، وقوف مصر جنباً إلى جنب مع بوركينا فاسو في جهودها للقضاء على الإرهاب الذي يزعزع من استقرار البلاد والمنطقة، مبرزاً أن تضافر الجهود الإقليمية والدولية يُعدُ عنصراً لا غنى عنه من أجل النجاح في دحر خطر الإرهاب والعنف والتطرف.