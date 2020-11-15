شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: إصابات كورونا في المدارس بين 200 و 300 حالة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم تقديم كل الحلول الممكنة لقدرة الدولة على إكمال العملية التعليمية أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «شوقي» خلال تصريحات تليفزيونية على قناة «إم بي سي مصر» الفضائية، أن الوزارة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا ربما لم تكن موجودة في أماكن أخرى يتردد عليها الطالب.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع الطلاب حال انتشار فيروس كورونا في المدارس، موضحًا أن من يأخذ قرار غلق المدارس هي لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبعد إشارة من القيادة السياسية بذلك.

وأشار إلى أن غلق المدارس قرار كبير جدا، متابعا: «قرار الغلق دا قرار دولة»، موضحا أن وزارة التربية والتعليم وظيفتها هي تقديم الخدمة التعليمية للطلاب فقط.

وذكر أن غلق الفصل لا يدل على وجود مأساة ولكن إجراء احترازى، قائلا: «الأرقام قليلة ومن الممكن أن نغلق الفصل بسبب إصابة واحدة، الأرقام ما بين 200 و300 شخص معظهم كبار وليسوا أطفالا في 60 ألف مدرسة».

وعلق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ما يتردد بشأن رفع الغياب في المدارس خلال العام الدراسى الجارى بسبب كورونا، موضحًا أنه يتم تسجيل الغياب وفقًا لجداول الحضور الأسبوعية.