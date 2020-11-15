شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان في القاهرة: أتطلع لافتتاح المتحف المصري الكبير في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير اليابان في القاهرة ماساكي نوكي، انه يتطلع لافتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل.

جاء ذلك في تعليق له عقب الاكتشافات الآثرية الأخيرة، حيث أكد نوكي أنه شاهد اكتشاف أكثر من 100 مومياء وأكثر من 40 تمثالاً في منطقة سقارة، المشهورة بأقدم هرم مدرج في العالم، مشيرا إلى أنها «تبدو مومياوات لأشخاص من الطبقة الثرية أكثر من المرة السابقة، والتوابيت مزخرفة ومزينة بشكلٍ أكثر، وتضم أدوات جنائزية كثيرة أيضًا. ومن المرجح أنها تعود إلى عهد الأسرة السادسة والعشرين من العصر المتأخر منذ 2600 عام وحتى العصر البطلمي، وخلال الحفل، تم فتح تابوت أمامنا».

وتابع: «ظهرت من الداخل مومياء محفوظة جيدًا وملفوفة بقطعة قماش عليها زخارف جميلة، وتم إجراء فحص للمومياء باستخدام الآشعة السينية في الموقع، وسيمكننا فهم أشياء كثيرة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة».