شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المبالغ المخصومة من عداد الكهرباء مسبق الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت إدارة هندسة كهرباء إدارة التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء قائمة بالنماذج التي يتم خلالها خصم رسوم أو مبالغ من العداد مسبق الدفع، لافتة إلى أنه في حالة خصم أي جزء من الرصيد يكون عبارة عن خصم أقساط عداد أو خصم فرق الشريحة وسعر خدمة العملاء.

وجاءت النماذج كالتالي:

في حالة خصم فرق الشريحة فإنه يتم في يوم 1 في الشهر العداد يرجع للشريحة رقم 1 وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق َ شريحة ١، ٢ أعلي دعم موجود لأول ١٠٠ ك.

ويوجد خصم عند توصيل الشريحة الثالثة، ويطلق عليه فرق الانتقال من شريحة إلى أخرى، وقيمته ٢٢ جنيها للأسعار الحالية.

كيفية الخصم

٥٠ كيلو × ٣٨ قرش = ١٩ جنيه

٥٠ كيلو × ٤٨ قرش = ٢٤ جنيه

أي أن اجمالى الشريحتين ٤٣ جنيه لأول ١٠٠ كيلو

وإذا زاد الاستهلاك، مثل أن يزيد ١٠٠ كيلو ليصبح ١٠١، سيتم إلغاء الاستفادة من أول شريحتين، وتبدأ المحاسبة وفقا لسعر الشريحة الثالثة بسبب تخطيك لتلك الشريحتين ١٠٠ كيلو، وطريقة حسابها ١٠٠ كيلو × ٦٥ = ٦٥ جنيه.

وبخصم ال ٦٥ من ٤٣ وهم سعر الشريحتين الأولى والثانية يصبح الفرق ٢٢ جنيه وهو المبلغ الذي يتم خصمه عند بلوغ الشريحة الثالثة.

فرق سعر الشرائح

ج: فرق سعر الشرائح:

عندما تزيد عن 100 كيلو وات شهريا (شريحة 3) بيتم خصم 22 جنية فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر وبيخصم الفرق بس.

عندما تزيد عن 650 كيلو وات شهريا (شريحة 6) بيتم خصم 139 جنية فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر وبيخصم الفرق بس.

عندما يزيد الاستهلاك عن 1000 كيلو وات شهريا (شريحة 7) بيتم خصم 270 جنية فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر وبيخصم الفرق فقط

بمعنى أنه عندما تدخل شريحة 3 و6 و7 فقط بيتم الخصم.

المبالغ التي يتم خصمها من عداد الكهرباء في حالة غلق الشقة

في حالة عدم الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائى فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم الاستهلاك.